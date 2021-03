Dragon Ball FighterZ, Gogeta SS4: data di uscita nel nuovo trailer

Dragon Ball FighterZ ha presentato ufficialmente Gogeta SS4 con un trailer in cui viene anche rivelata la data di uscita del potentissimo personaggio, disponibile a partire dal 12 marzo.

Dopo la presentazione su Twitch e il primo video di gameplay, Gogeta SS4 sta dunque per fare il proprio debutto nel roster del picchiaduro prodotto da Bandai Namco.

Comparso nelle puntate finali della serie televisiva Dragon Ball GT, Gogeta in versione Super Saiyan 4 viene richiamato per scofiggere Omega Shenron, ma la Fusione è talmente potente che dura solo dieci minuti.

Il trailer non poteva essere più spettacolare: assistiamo alla Fusione fra Goku e Vegeta, entrambi in versione Super Saiyan 4, e dalla loro unione nasce appunto il Gogeta con pelliccia e capelli rossi.

Gogeta SS4 potrà essere acquistato singolarmente oppure sbloccato in anticipo per i possessori del FighterZ Pass 3 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.