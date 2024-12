Dragon Ball: Sparking! Zero riceverà presto un grosso aggiornamento gratis a dicembre, con tante novità

Bandai Namco ha intenzione di pubblicare presto un grosso aggiornamento per Dragon Ball: Sparking! Zero, atteso per domani, 12 dicembre e destinato ad apportare diverse novità e miglioramenti al gioco d'azione incentrato sulla celebre serie di Akira Toriyama.

Tra le introduzioni maggiori di questa patch c'è la possibilità di utilizzare la modalità multiplayer a schermo condiviso (split screen) su tutte le mappe presenti nel gioco, estendendo dunque la funzionalità a tutti gli scenari, cosa che finora era parzialmente preclusa in quanto alcuni livelli non sono giocabili in tale modalità.

La patch prevista arrivare il 12 dicembre ha già un changelog alquanto esteso, consultabile nel messaggio pubblicato dagli sviluppatori sulla pagina Steam dedicata al gioco, in attesa della sua pubblicazione che dovrebbe avvenire nella giornata di domani.