Dragon Ball Super: Namecc salverà la Terra da Moro, secondo una teoria

Il pianeta Namecc potrebbe salvare la Terra dalla minaccia di Moro. Non siamo noi a dirlo, e neppure Toriyama a dire il vero: ma analizziamo più da vicino questo interessante suggerimento.



Prima di analizzare la teoria in questione, però, una breve premessa. Quanto state per leggere contiene informazioni, spoiler e anticipazioni, di tutto e di più sull'arco narrativo di Moro. Se dunque volete scoprire da voi tutto ciò, interrompete qui la lettura e correte a recuperare i capitoli su Manga Plus.



Diversi capitoli del manga, nell'arco narrativo di Moro, hanno mostrato Goku e Vegeta su Namecc, nel tentativo di fermare Moro il divoratore di pianeti. Nonostante gli sforzi, tuttavia, il nemico è riuscito a recuperare le Sfere del Drago e ad esprimere i suoi desideri. Le Sfere, però, non sono state distrutte e restano su Namecc.



Ora che Moro minaccia di far esplodere la Terra e l'intero Universo 7, un aiuto potrebbe arrivare direttamente da Namecc, ricambiando così i "precedenti favori". I Namecciani potrebbero chiedere al Drago Polunga di separare nuovamente Moro dal Pianeta Terra, in seguito alla fusione avvenuta nello scorso capitolo. Il problema di questa teoria è che le Sfere del Drago hanno bisogno di "recuperarsi", perché solitamente restano inattive per almeno un anno dopo essere utilizzate.



Se l'aiuto non arriverà da Namecc, probabilmente lo farà da Vegeta: la sua nuova tecnica per separare le particelle spirituali potrebbe tornare nuovamente utile contro moro. Cosa accadrà? Lo sapremo il prossimo 20 novembre 2020.