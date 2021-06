Dune, il film è stato rinviato di nuovo, ma di poco: ecco la nuova data di uscita

Dune è stato rinviato di nuovo, anche se stavolta la data di uscita del film risulta spostata di sole tre settimane: la pellicola diretta da Denis Villeneuve arriverà nei cinema americani il 22 ottobre.

Dopo lo spostamento al 2021, Dune dovrebbe dunque fare il proprio debutto quest'anno, senza ulteriori incertezze, e consegnarci finalmente la visione del regista canadese relativa al celebre franchise creato da Frank Herbert.

Esattamente come le altre produzioni cinematografiche di Warner Bros., anche Dune seguirà la politica della pubblicazione contemporanea sulla piattaforma streaming HBO Max, che però in Italia non sembra avere regole precise.

Una decisione che tuttavia il regista non ha accolto in maniera entusiastica, anzi: Villeneuve ha insistito perché Dune approdasse solo nelle sale cinematografiche, come da tradizione, ma la casa di produzione per il momento non vuole cambiare i propri piani.

Certo, da qui a ottobre la situazione potrebbe variare in base ai risultati al box office di altri film piuttosto attesi: se faranno bene, nulla impedirà a Warner Bros. di tornare sui propri passi.