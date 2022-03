Dying Light 2: Patch 1.2 disponibile, ecco le novità introdotte

Nelle ultime ore Techland ha pubblicato la Patch 1.2 di Dying Light 2: Stay Human su PC, con le versioni console PlayStation e Xbox a seguire nei prossimi giorni. Si tratta di un aggiornamento bello corposo, con numerosi fix per problemi più o meno noti e qualche novità particolarmente interessante.

Stando alle note ufficiali dell'aggiornamento, che potrete leggere a questo indirizzo, la nuova patch di Dying Light 2: Stay Human risolve tutti i casi di "morti cicliche" segnalate dagli utenti fin dal lancio del gioco, nonché i blocchi della progressione di numerose quest.

Dying Light 2

Tra le altre novità troviamo fix per problemi relativi alla co-op, miglioramenti all'interfaccia di gioco, l'user experience e il sistema di combattimento con modifiche per il protagonista e i nemici, nonché bilanciamenti alle meccaniche di gioco durante le fasi notturne. Non mancano anche migliorie al combattimento con il boss finale di Dying Light 2 e al comparto tecnico in generale. In tal senso, particolarmente interessante l'introduzione di un nuovo preset grafico "high-performance" che ottimizza le perfomance in modo da far girare il gioco anche su PC e laptop meno recenti.

Dying Light 2 è disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e in futuro anche per Nintendo Switch in Cloud. Rimanendo in tema, giusto ieri, Techland ha pubblicato l'upgrade alla versione PS5 del primo Dying Light.