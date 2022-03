Forspoken: nuovo video gameplay su magie e combattimenti

Forspoken torna a mostrarsi in un nuovo video gameplay pubblicato in esclusiva da GameInformer, all'interno dell'esteso speciale che la rivista ha dedicato al gioco Square Enix sul suo nuovo numero, con varie sezioni di gioco incentrate su magie e combattimenti.

La magia è un elemento centrale nell'intero gameplay e nella struttura stessa di Forspoken, facendo parte non solo del corredo di attacchi e difese della protagonista Frey Holland ma anche del modo in cui questa interagisce con gli scenari. "La magia è davvero il cuore di Forspoken", ha riferito al riguardo il co-director Takefumi Terada alla rivista in questione, che ha il gioco sulla copertina del nuovo numero. "Dunque abbiamo fatto in modo di avere a disposizione un ampio ventaglio di magie diverse da poter utilizzare".

In effetti, la demo visionata da GameInformer contava già 20 magie diverse tra cui scegliere, rendendo il sistema di combattimento particolarmente vario e complesso. Si va da attacchi magici corpo a corpo a corto raggio ad altri che possono colpire i nemici a lunghe distanze, da magie che simulano i colpi inferti da lame ad altre più tipicamente elementali, come il fulmine o il fuoco.

Tra le 20 magie provate dalla rivista, alcune delle quali visibili nel video riportato qui sopra, ci sono anche quelle di supporto, che forniscono potenziamenti momentanei alla protagonista o indeboliscono gli avversari, dunque c'è sempre un elemento tattico da tenere in considerazione nella scelta dei diversi incantesimi.

Nel frattempo, Forspoken è stato rinviato a ha una nuova data di uscita, fissata per l'11 ottobre 2022.