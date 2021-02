EA compra per 2,1 miliardi anche Glu Mobile, leader nei giochi casual e lifestyle

EA ha ufficialmente annunciato di aver trovato un accordo da 2,1 miliardi di dollari con Glu Mobile. Per chi non conoscesse la compagnia, si tratta di uno studio leader nei giochi casual, sport e lifestyle del mercato mobile. In questo modo il publisher americano punta ad essere una delle aziende leader in quello che è il segmento più vitale e ricco dell'industria dei videogiochi.

Fondato nel 2001, Glu Mobile è uno studio celebre, tra le altre cose, per giochi come Design Home, Covet Fashion e MLB Tap Sports Baseball. Da questi nomi si può capire come il target di riferimento sia quello di giocatori casual che usano i dispositivi mobile per distrarsi dal tran tran quotidiano. Si tratta, però, di un mercato da non sottovalutare: quello mobile è uno dei segmenti più ricchi ed in espansione dell'intera industria dei videogiochi.

L'acquisizione è stata trovata sulla base di 2,1 miliardi di dollari. Coloro che hanno delle azioni di Glu Mobile riceveranno 12.50 dollari per azione. Il valore attuale del titolo è di poco più di 9 dollari. EA completerà l'acquisizione utilizzando solamente l'enorme flusso cassa a sua disposizione. L'affare sarà concluso nel secondo quarto del 2021, quando gli investitori di Glu Mobile riceveranno il loro compenso e le autorità avranno dato il loro via libera.

Il catalogo si Glu Mobile andrà ad integrarsi con quello ricchissimo di EA, che con Pop Cap e le versioni mobile delle sue serie, come FIFA Mobile e SimCity. EA è ultimamente molto attiva sul mercato: di recente EA ha comprato Codemasters: l'acquisizione è stata confermata dagli azionisti.