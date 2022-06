Elden Ring: una patch ha cambiato un filmato di un boss, è una scelta di lore?

Tramite Reddit è stato da poco condiviso un video che mostra una cambiamento non annunciato inserito all'interno di Elden Ring. Un video di un boss è stato cambiato e i fan si domandano se si tratti di una scelta di lore. Visto che il video e il resto della notizia contengono spoiler , proseguite oltre l'immagine solo a vostro rischio.

Elden Ring

Come potete vedere nel video condiviso qui sotto tramite Reddit, il cambiamento è legato a Morgott, nella capitale Lyndell. La differenza è legata alla sua arma: nella versione originale, presente fino alla patch 1.02, il bastone perdeva la propria parte esterna con un effetto di fiamma. Successivamente, però, questo effetto è stato rimosso.

Prima di commentare il possibile significato di questo cambiamento, è meglio notare un paio di elementi. Prima di tutto, il video indica che il cambiamento è avvenuto nella patch 1.04, ma la persona stessa che ha condiviso il video precisa che è un errore; il tutto è avvenuto nella patch 1.03. Inoltre, è importante non pensare che il cambiamento di luce nell'ambientazione sia legato alla patch: semplicemente Elden Ring ha un ciclo notte e giorno e le due registrazioni sono state fatte in momento diversi. L'unica differenza è la mancanza della fiamma.

Perché quindi è stata inserita questa modifica? Non abbiamo una spiegazione ufficiale, ma i giocatori hanno espresso qualche ipotesi. Potrebbe essere una questione di lore, in quanto la presenza di una fiamma nell'arma di Morgott è simbolicamente molto importante. La Fiamma è proibita dall'Ordine Aureo, in quanto potrebbe bruciare l'Albero Madre. Morgott è parte degli Aurei, vero sovrano di Lyndell: la presenza o la mancanza della fiamma ha una grande importanza per la sua lore.

Voi cosa ne pensate? Ricordiamo anche che è stata introdotta la patch 1.05, ecco le novità.