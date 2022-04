Elden Ring, Phil Spencer espone la spada del gioco nel suo ufficio

Phil Spencer è intervenuto in video durante la cerimonia di assegnazione dei BAFTA 2022 rivelando un nuovo oggetto sulle ormai celebre mensole del suo ufficio: si tratta della spada di Elden Ring.

Visibile nel filmato qui sotto, a partire dal minuto 43:30, in bella mostra sulla mensola più alta, la spada tratta dallo straordinario action RPG di FromSoftware è certamente lì per un motivo, ma non è quello che immaginate.

No, Microsoft non sta per effettuare l'acquisizione del team di Hidetaka Miyazaki, o almeno crediamo. Tempo fa il giornalista Jeff Grubb ha detto che tutti gli oggetti sulla mensola di Phil Spencer hanno un significato, e siamo convinti che sia vero.

Videogiocatore appassionato, Phil Spencer non si tira mai indietro quando si tratta di riconoscere i meriti di uno specifico progetto videoludico, anche laddove sia stato realizzato dai suoi competitor diretti, i PlayStation Studios.

Ci piace dunque pensare che su quelle mensole trovino posto i giochi che il CEO di Microsoft Gaming ritiene per qualche motivo meritevoli di un riconoscimento, ed Elden Ring (recensione) corrisponde senza dubbio a questa descrizione.

Magari nell'ufficio di Phil non vedremo mai una statua di The Last of Us o la limited di Horizon Forbidden West, ma il concetto è quello e non possiamo fare a meno di apprezzarlo.