Elden Ring ha uno strano problema su Steam Deck, ma FromSoftware ci sta lavorando

Elden Ring è stato aggiornato in attesa dell'arrivo del DLC Shadow of the Erdtree e tutti gli appassionati non vedono l'ora di poter partire con le proprie avventure nel nuovo contenuto. Pare però che questo aggiornamento non abbia corretto un problema legato a Steam Deck .

Le parole FromSoftware sul problema di Elden Ring su Steam Deck

Tramite Twitter, l'account ufficiale di Elden Ring ha scritto: "Nota: un problema relativo a Steam Deck è stato identificato e una correzione è attualmente in produzione. Se si lasciare il proprio Steam Deck inattivo per più di cinque minuti potrebbe impedire al gioco di accettare input. Ci scusiamo per l'inconveniente. La data e l'ora della correzione saranno annunciati separatamente."

Non è chiaro quale sia la fonte del problema, ma pare che l'aggiornamento 1.12 odierno sia la causa. Va precisato che non ci sono novità specifiche per la versione Steam Deck di Elden Ring in tale update, ma probabilmente qualcosa di legato alla piattaforma portatile di Valve deve essersi "rotto". Non tutti si imbattono in questo bug, inoltre,

In ogni caso, il team di Elden Ring ha capito cosa non va e sta procedendo a creare una correzione. In attesa di novità, (ri)leggete la recensione di Shadow of the Erdtree, che ricordiamo sarà disponibile dal 21 giugno su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.