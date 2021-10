Facebook, WhatsApp e Instagram down da oltre un'ora, danni all’economia per centinaia di milioni

Facebook, WhatsApp e Instagram sono down da ormai oltre un'ora, in quello che sembra porsi come il blackout più lungo di sempre per i popolarissimi social network.

Verificatosi a pochi giorni dalle rivelazioni dell'ex dipendente di Facebook sui segreti dell'algoritmo e della disinformazione, il malfunzionamento dei server delle società di Zuckerberg sta producendo danni per centinaia di milioni di dollari.

La stima arriva dallo strumento Cost of Shutdown Tool di NetBlocks, che si occupa appunto di calcolare i danni sull'economia di uno specifico paese o del mondo intero derivanti dal mancato funzionamento di una o più piattaforme social.

Il costo dei malfunzionamenti di Facebook, WhatsApp e Instagram

Ebbene, secondo questa fonte per ogni ora di down mondiale di Facebook, WhatsApp e Instagram combinati si rileva un danno sull'economia pari a oltre 161 milioni di dollari.

Laddove il blocco dovesse protrarsi per due ore, la cifra salirebbe dunque a oltre 322 milioni, mente un'intera giornata senza le piattaforme social avrebbe un impatto economico pari a 3,87 miliardi di dollari.