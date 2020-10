Fall Guys: arriva la skin del social media manager, e lui non ne sapeva nulla

Coloro che seguono l'account Twitter ufficiale di Fall Guys: Ultimate Knockout sapranno bene come il social media manager sia un tipo completamente fuori di testa. Sono anche le sue trovate geniali che hanno reso sui social Fall Guys così noto e irriverente: ora avrà la sua skin personale.



Il lato divertentissimo di questa faccenda è che Oliver (questo è il suo nome) non sapeva assolutamente nulla del costume a lui dedicato: si tratta di una sorpresa da parte degli sviluppatori di Mediatonic. Al pari della skin di Sonic, Oliver ha appreso del suo costume personale solo tramite un leaker di Twitter, che ha subito cercato a fondo tra i file di gioco della Stagione 2 di Fall Guys, ora disponibile su console e PC.



"Per almeno un mese ho visto riferimenti a questo costume, chiamato "Poeta" e che sarebbe arrivato il 9 ottobre 2020. Ho continuato a chiedere a chiunque che cosa fosse, stavo diventando pazzo. Il team di Fall Guys ha aggiunto me al gioco! Muoio!" ha scritto Oliver su Twitter. Ovviamente il social media manager è stato felicissimo di questa sorpresa, della quale non sapeva nulla.



Probabilmente la skin di Oliver verrà proposta in cambio di kudos e non di corone: avete già cominciato a giocare per sbloccare tutte le ricompense del nuovo pass stagionale? Ecco l'immagine del costume, comunque.

FOR AT LEAST A MONTH, I've been seeing references to a costume called 'Poet' coming to Fall Guys 9th October

I kept asking everyone what it was

Was driving me absolutely mad

I've just found out... FROM A LEAK TWITTER

THE FALL GUYS TEAM HAVE ADDED ME TO THE GAME

I AM DEAD 💀 pic.twitter.com/KjCzEvcaEk