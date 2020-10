Fortnite, Scopri il laboratorio nascosto di Tony Stark alla casa sul lago

Scopri il laboratorio nascosto di Tony Stark alla casa sul lago è una delle nuove sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. In questa rapida guida vi spiegheremo di cosa si tratta, dove si trova il luogo e - soprattutto - come completare la missione velocemente e con il minimo sforzo.



Completare la missione, appunto: per farlo non dovrete compiere altro che un atterraggio e una minima esplorazione attorno alle Stark Industries. La posizione è intuitiva: ricordate la nuova area a nord-est della mappa di gioco, aggiunta qualche settimana fa? Più a nord degli edifici di Tony Stark / Iron Man vi è un lago discretamente grande. Sulla destra del lago una piccola casetta di legno: è lì che dovete andare.



Nel seminterrato della casa, infatti, vi è un laboratorio segreto con tecnologia Stark. Vi è persino un'armatura di Iron Man in un angolo, segno che si tratta proprio del covo segreto del magnate, supereroe, filantropo eccetera eccetera. Accedete a questo laboratorio, esploratelo un po' e avrete completato la sfida.



Ecco qui di seguito un pratico video da seguire passo passo, fornito come sempre dall'eccellente HarryNinetyFour. Avete bisogno ancora di aiuto? Lasciate un commento e faremo il possibile, naturalmente.