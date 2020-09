Fall Guys, la lettera di un bambino commuove gli sviluppatori (e Twitter)

Il 2020 non sarà di certo ricordato come miglior anno della propria vita, ma ecco una piccola notizia che potrebbe rallegrarvi la giornata. Gli sviluppatori di Fall Guys: Ultimate Knockout hanno ricevuto la lettera di un bambino: un bambino che potrebbe facilmente vincere il titolo di Fan Numero Uno della produzione a base di caramelle gommose.



La lettera del bambino ha commosso gli sviluppatori di Mediatonic, che hanno così deciso di pubblicarla su Twitter. Da quel momento i "mi piace" continuano ad aumentare, ora si attestano sugli 800 ma siamo sicuri che cresceranno ancora. Cosa c'è scritto in questa lettera? Tanto per cominciare Blake (sembra chiamarsi Blake) ha dichiarato di essere un grande fan di Fall Guys, e di seguirlo ogni giorno su YouTube. Fin qui niente di sensazionale.



Ma ecco il punto, nonché motivo principale di commozione: pare che lui non abbia il gioco, e quindi che possa solo guardare gli altri giocatori e creatori di contenuti online. Ciò comunque non lo ha buttato giù, e ha così regalato agli sviluppatori alcuni disegni delle varie skin presenti (quelle che si sbloccano con kudos e corone), oltre ad una di default di colore azzurro. Immaginerete bene la reazione del pubblico su Twitter: si è già formata una fila virtuale con persone disposte ad acquistare una copia di Fall Guys per il bambino. Altri hanno direttamente ordinato a Mediatonic di regalargli una console con il gioco preinstallato.



Non ci stupiremmo affatto se nei prossimi giorni Blake ricevesse una copia del gioco: del resto ora Mediatonic ha il suo indirizzo. Le altre richieste sono invece più complesse: vorrebbe sapere se Fall Guys ha o avrà mai una "narrazione", una storia principale; e poi vorrebbe tanto una skin in collaborazione con Super Mario. Chissà, magari quando Fall Guys approderà su Nintendo Switch...

Come with me on an emotional journey ✈️ pic.twitter.com/1FFXiouneB — Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 29, 2020