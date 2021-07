Fallout 76: Fallout Worlds introdurrà i server personalizzati

Bethesda ha presentato Fallout Worlds, il nuovo aggiornamento per Fallout 76 in arrivo a settembre per tutte le piattaforme, che introdurrà i server personalizzati, dedicati a quei giocatori che vogliono un'esperienza tutta loro.

Fallout 76: Fallout Worlds

Con Fallout Worlds, la vostra immaginazione è l'unico limite finché vi trovate sotto il cielo della vostra Appalachia personale. Grazie a una vasta gamma di impostazioni personalizzabili, i giocatori possono costruire C.A.M.P. in aree precedentemente non consentite o persino eliminare la necessità di elettricità e dare vita al paradiso del costruttore. Vi piacciono le meccaniche di sopravvivenza di Fallout 76? Potete alzare l'asticella della sfida nelle zone selvagge dell'Appalachia modificando le regole PVP e il livello di difficoltà. E questi sono solo due esempi di ciò che è possibile fare in Fallout Worlds.

Combinate PA di combattimento illimitati e munizioni infinite per diventare potenti guerrieri della Zona Contaminata, configurate l'ingresso in gioco delle creature per battute di caccia epocali, controllate gli effetti meteorologici come nebbia, radiazioni nucleari o persino tempeste quantistiche, attivate altezze di salto assurde (ma ricordate di disattivare i danni da caduta), abilitate la fisica ragdoll, modificate il limite di altezza per gli insediamenti... tutto questo e molto altro sono i vostri nuovi strumenti di gioco e sperimentazione.

E la lista di opzioni di personalizzazione continuerà ad allungarsi!

Dopo l'aggiornamento, nel menù di Fallout 76 si avranno due nuove modalità: Mondi pubblici e Mondi personalizzati. I mondi pubblici sono sostanzialmente dei server pre-configurati da Bethesda stessa accessibili da tutti, che saranno disponibili a rotazione. Ogni mondo pubblico sfrutterà la impostazioni di Fallout Worlds in modo diverso, per offrire qualcosa di unico.

I mondi privati, invece, sono mondi personalizzati realizzati dai giocatori, che volendo è possibile condividere con gli altri.