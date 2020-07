Far Cry 6 e il doppiaggio in italiano: Ubisoft sembra confermare che non ci sarà

Far Cry 6 non includerà il doppiaggio in italiano: ormai è praticamente certo, a giudicare dal messaggio che Ubisoft ha diffuso per illustrare le sue nuove politiche relative alla localizzazione.

"Ubisoft lavora perché i suoi giochi risultino accessibili a quanti più utenti possibile, realizzando sia doppiaggi audio che sottotitoli nelle varie lingue", recita la nota della casa francese a proposito del doppiaggio di Far Cry 6.

"A causa dell'evoluzione delle nostre comunità di giocatori, il doppiaggio audio non sarà disponibile in tutti i linguaggi supportati in precedenza. Tuttavia gli utenti potranno godersi l'esperienza di Far Cry 6 con un'ampia scelta di sottotitoli."

Considerando che Assassin's Creed Valhalla sarà doppiato in italiano, l'unica spiegazione per questa decisione è che gli ultimi episodi di Far Cry non abbiano venduto a sufficienza nel nostro paese per giustificare l'investimento necessario per una localizzazione completa.

Un vero peccato, vista la qualità sempre ottima dei doppiaggi effettuati per le versioni italiane dei titoli Ubisoft. Inutile dire che per moltissimi utenti giocare con i sottotitoli non sarà la stessa cosa in termini di coinvolgimento.