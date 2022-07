Far Cry 6 su Xbox Game Pass? Avvistata l'icona del gioco Ubisoft

Far Cry 6 potrebbe approdare su Xbox Game Pass: l'icona del titolo Ubisoft è stata avvistata nella dashboard della piattaforma, in almeno un paio di scatti, ma alcuni pensano possa trattarsi di un semplice errore.

Sappiamo infatti che fra i giochi della seconda metà di giugno su Xbox Game Pass c'è stato anche il quinto capitolo della serie, Far Cry 5, ed è dunque possibile che il sistema abbia scambiato per errore le icone dei due episodi.

Ambientato nell'arcipelago fittizio di Yara, Far Cry 6 ci mette al comando di Dani Rojas, un ex guerrigliero determinato a fuggire in America insieme ai suoi amici. La nave su cui si trova viene però distrutta dalle truppe del dittatore Anton Castillo, interpretato dall'attore Giancarlo Esposito, e Dani è uno dei pochi sopravvissuti.

A quel punto decide di unirsi a Libertad, un'organizzazione che punta a liberare l'isola dal controllo di Castillo e dei suoi generali ma che non può riuscire nell'impresa da sola: perché la rivoluzione prenda piede, sarà necessario coinvolgere nella battaglia anche altri tre gruppi indipendenti.

In attesa di conferme o smentite circa l'arrivo del gioco su Xbox Game Pass, trovate ulteriori dettagli nella nostra recensione di Far Cry 6.