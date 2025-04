FBC: Firebreak si mostra nel trailer che mostra i "rischi del mestiere", annunciato anche un evento speciale

Le anomalie sono all'ordine del giorno all'interno dell'FBC, e gli agenti dell'unità Firebreak devono essere pronti a tutto, trovandosi a gestire situazioni che piegano la realtà e aprono la porta su dimensioni diverse e decisamente strane, come abbiamo avuto modo di vedere anche in Control.

Remedy Entertainment ha pubblicato il nuovo trailer "Hazards of the Job" di FBC: Firebreak , lo sparatutto cooperativo che fa da spin-off a Control, annunciando anche un evento di presentazione speciale dedicato al gioco in questione, che si terrà il 24 aprile.

Un lavoro pieno di pericoli

Il trailer riportato qui sotto mostra bene quali sono le situazioni in cui possiamo incappare all'interno di FBC: Firebreak, mostrando i "rischi del mestiere" degli agenti dell'unità in questione, che si ritrovano a dover usare armi, strumenti ed equipaggiamenti speciali per gestire una grande quantità di emergenze diverse.

Il gioco verrà mostrato più nel dettaglio durante il livestream speciale dedicato che si terrà il 24 aprile alle ore 19:00 in Italia, dal quale verranno fuori altre novità e forse anche una data di uscita più definita per il titolo in questione, che al momento è solo previsto per una vaga "estate 2025".

FBC: Firebreak uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S, disponibile anche direttamente all'interno del catalogo di Game Pass e PlayStation Plus Extra. Di recente è stata confermata una funzione fondamentale per giocare in multigiocatore.