Il film Pokémon 3 – L'Incantesimo degli Unown è gratis su YouTube in italiano

Prosegue l'operazione nostalgia di The Pokémon Company, che in queste settimane sta pubblicando su YouTube a turno tutti i film dei Pokémon , con doppiaggio in italiano. Questo fine settimana è il turno di Pokémon 3 - L'incantesimo degli Unown , che sarà disponibile per la visione a partire dalle 21:00 di oggi, 5 settembre.

Entei e gli Unown

Pubblicato nell'ormai lontano 2001, si tratta del primo film basato su Pokémon Oro e Argento. La pellicola si apre raccontando la triste storia di una bambina di nome Molly, rimasta sola dopo la scomparsa del padre. Molly entra in contatto con dei misteriosi Pokémon chiamati Unown, che hanno il potere di trasformare i pensieri in realtà, e così si ritrova a vivere in un palazzo di cristallo creato dai suoi sogni... ma anche dalle sue paure.

Tra le sue fantasie, immagina Entei come suo papà, e per completare la famiglia, gli Unown rapiscono Delia, la mamma di Ash. Il nostro protagonista ovviamente non ci sta, e parte all'avventura con Pikachu, Misty e Brock per salvare sua madre e riportare Molly alla realtà.

Che ne pensate, ne approfitterete per riguardare o scoprire per la prima volta questo film durante il fine settimana?