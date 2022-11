Final Fantasy 14: la Patch 6.3 arriva a gennaio con nuovi raid e dungeon

Il team di Final Fantasy 14 capitanato da Naoki Yoshida ha svelato che la Patch 6.3 sarà disponibile durante il corso del mese di gennaio 2023 e introdurrà una gran numero di novità, inclusi raid e dungeon. Sono stati svelati inoltre i primi dettagli della Patch 6.35.

Durante la 74esima trasmissione "Letter from the Producer LIVE", Yoshi-P ha svelato una serie di novità di spessore per i giocatori di Final Fantasy 14 che arriveranno con la Patch 6.35, intitolata "Gods Revel, Lands Tremble". Tra queste troviamo nuove missioni principali e secondarie, così come modifiche all'equilibrio dei mestieri aggiunte alle abitazioni, raid, dungeon e altro ancora.

Di seguito un riassunto dei punti fondamentali del nuovo aggiornamento in arrivo a gennaio:

Nuove missioni principali : il nuovo capitolo della storia del Warrior of Light;

: il nuovo capitolo della storia del Warrior of Light; Nuove missioni secondarie : Tataru's Grand Endeavor continua;

: Tataru's Grand Endeavor continua; Nuovo trial a 8 giocatori : una nuova sfida a difficoltà Normal o Extreme;

: una nuova sfida a difficoltà Normal o Extreme; Nuovo trial Unreal : affronta Sophia nel Containment Bay P1T6 (Unreal);

: affronta Sophia nel Containment Bay P1T6 (Unreal); Nuovo raid dell'alleanza a 24 giocatori : Myths of the Realm: Euphrosyne.

: Myths of the Realm: Euphrosyne. Nuovo raid Ultimate : sfida un nemico temibile nel nuovo raid della serie Ultimate;

: sfida un nemico temibile nel nuovo raid della serie Ultimate; Nuovo dungeon : ti aspettano delle nuove missioni nel Lapis Manalis.

: ti aspettano delle nuove missioni nel Lapis Manalis. Sistema di Duty Support : supporto per gli scenari di Heavensward rimanenti, così da poterli completare insieme a un gruppo di PNG alleati;

: supporto per gli scenari di Heavensward rimanenti, così da poterli completare insieme a un gruppo di PNG alleati; Aggiornamenti al Gold Saucer : nuova mappa Leap of Faith;

: nuova mappa Leap of Faith; Vari aggiornamenti : un nuovo dungeon di caccia al tesoro, varie modifiche ai retainer, nuova mappa Crystalline Conflict, l'introduzione di nuove custom delivery e altro ancora.

: un nuovo dungeon di caccia al tesoro, varie modifiche ai retainer, nuova mappa Crystalline Conflict, l'introduzione di nuove custom delivery e altro ancora. Nuove zone residenziali: espansione dei distretti esistenti, con i giocatori quindi che avranno maggiori possibilità di acquistare case per loro stessi o per la loro Free Company.

Come accennato in apertura, Yoshida ha anche anticipano alcune delle novità della Patch 6.35 di Final Fantasy 14 che verrà pubblicata successivamente: