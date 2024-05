Final Fantasy 16: la data della patch che risolve il problema del NG+ e non solo

Come sempre, l'aggiornamento è automatico al primo avvio della console, sempre che il gioco sia installato. Dovremo attendere il 9 maggio, in ogni caso, prima di vedere attivate queste correzioni, quindi se nel frattempo potreste preferire l'idea di aspettare ad avviare il NG+.

Inoltre, la patch del 9 maggio di Final Fantasy 16 si occupa anche di correggere altri tre problemi presenti nel gioco d'azione, come indicato dal tweet qui sotto.

Final Fantasy 16 è attualmente colpito da un bug che potrebbe impedire ai giocatori di proseguire le proprie avventure in NG+. Square Enix ha condiviso una soluzione temporanea, ma è certamente necessaria un patch che risolva il tutto. La buona notizia è che l'editore ha trovato il modo per risolvere il problema e ha indicato quanto arriverà l'aggiornamento dedicato: il 9 maggio.

I dettagli sulle correzioni per Final Fantasy 16

Final Fantasy 16 si è espanso con The Rising Tide

Oltre all'eliminazione del problema col New Game Plus, l'aggiornamento catalogato come 1.32 farà sì di eliminare un problema che impediva l'ottenimento di due trofei "Eikonologia" e "Gran maestro", che rispettivamente richiedono di ottenere tutte le capacità di un Eikon e di tutti gli Eikon, al grado massimo.

Inoltre, è stato risolto un problema con le condizioni per l'ottenimento del trofeo "Mega-schivata". Infine, è stato eliminato un raro crash che avveniva in "specifiche condizioni" non meglio precisate.

Ricordiamo infine che sono disponibili entrambi i DLC di Final Fantasy 16 e vi abbiamo proposto un nostro approfondimento: Final Fantasy 16 The Rising Tide: cala il sipario sul capitolo di Naoki Yoshida.