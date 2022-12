Final Fantasy 16: fan hanno ricreato la mappa del gioco con gli indizi dei trailer

I fan di Final Fantasy 16 stanno tracciando una mappa del mondo del gioco grazie ai contenuti che abbiamo potuto vedere nei trailer e nei teaser condivisi da Square Enix.

Fino al momento della scrittura, abbiamo ricevuto tre trailer completi di Final Fantasy 16, oltre a una serie di immagini promozionali, screenshot e uno scorcio di mappa. I fan del gioco di ruolo hanno raccolto tutte queste informazioni e hanno cercato di ricucire l'intero mondo di Final Fantasy 16 così come apparirà nel gioco finale.

Abbiamo sempre saputo che il mondo di Final Fantasy 16 si chiama Valisthea, ma non abbiamo mai visto una panoramica dell'intero mondo in un'unica immagine. Tuttavia, conosciamo i nomi e la geografia di alcuni regni e aree specifiche di Valisthea, ed è così che i fan sono riusciti a mettere insieme la mappa del gioco.

Utilizzando come riferimento la mappa della Collector's Edition di Final Fantasy 16, i fan hanno individuato il luogo in cui dovrebbero trovarsi diversi regni, tra cui l'Iron Kingdom, il Sacro Impero di Sanbreque, il Granducato di Rosaria e molti altri.

Tra i vari elementi importanti della mappa vi è il Cristallo Madre che sarà probabilmente centrale per l'intera trama di Final Fantasy 16, dato che diversi trailer promozionali e artwork hanno raffigurato gli eroi alle prese con i cristalli. L'imponente cristallo si trova all'incirca al centro dell'intera mappa.

Mancano ancora sei mesi prima di per poter giocare a Final Fantasy 16, quindi supponiamo che ci sarà tempo per avere una presentazione più espansa del mondo di gioco. Nel frattempo vi ricordiamo che è disponibile il preordine Amazon per Standard e Deluxe di Final Fantasy 16 a prezzo minimo garantito.