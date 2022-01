Final Fantasy 16 ha posticipato l'annuncio di un nuovo gioco per PS5 di Square Enix?

Sembra che lo spostamento della presentazione di Final Fantasy 16 alla primavera del 2022 abbia fatto posticipare anche l'annuncio di un nuovo gioco per PS5 da parte di Square Enix, probabilmente un'esclusiva per la console Sony, per evitare che i due titoli si sovrapponessero, secondo quanto riferito da un giornalista di VGC.

Jordan Middler, che collabora con VGC, è intervenuto a più riprese sul forum ResetEra per raccontare qualcosa della presunta collaborazione ad ampio spettro che sta avendo luogo tra Sony e Square Enix: commentando l'arrivo di Ubisoft+ su Xbox e dunque l'avvicinamento tra le compagnie in questione, ha riferito che, di converso, Sony sembra essersi molto avvicinata a Square Enix, riferendo che ci sono anche altri giochi Square Enix in esclusiva temporale in arrivo.

Tra le iniziative ci sarebbe anche un gioco forse in esclusiva console totale per PS5 (ma probabilmente in arrivo anche su PC), non ancora annunciato e che sarebbe dovuto essere presentato in questi mesi, ma il tutto verrà probabilmente spostato verso la seconda metà del 2022 o oltre, considerando che Square Enix non avrebbe intenzione di metterlo in ombra con Final Fantasy 16, che al momento rappresenta il principale prodotto da lanciare nell'anno.

Final Fantasy 16 sembra essere il focus assoluto di Square Enix per il 2022

A dire il vero ci sarebbe anche Forspoken, ma Middler sembra averlo alquanto trascurato in questa valutazione: secondo il giornalista, il nuovo gioco misterioso "doveva già essere stato annunciato a questo punto" ma che è rimasto invece segreto perché "potrebbe potenzialmente togliere un po' di visibilità a Final Fantasy 16, che è il focus principale al momento".

Secondo la medesima fonte, il nuovo titolo non sarebbe un Dragon Quest, cosa che esclude dunque il nuovo Dragon Quest 12: The Flames of Fate e non sarebbe nemmeno un nuovo Final Fantasy né un capitolo di Kingdom Hearts.