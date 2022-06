Final Fantasy 16: le battaglie tra Eikon saranno spettacolari e molto varie

Una caratteristica che si preannuncia decisamente peculiare in Final Fantasy 16 sono le battaglie tra Eikon, ovvero le gigantesche creature protagonista delle evocazioni nel nuovo capitolo della serie, protagoniste di scontri in stile boss battle estremamente spettacolari e anche vari, come struttura.

In base a quanto riferito da Naoki Yoshida nell'intervista pubblicata da Multiplayer.it, questi scontri fra le gigantesche creature potranno configurarsi in varie maniere, come eventi specifici nel gioco che si distaccano dal normale flusso del gameplay.

Final Fantasy 16, una scena del gioco

Abbiamo visto nei trailer questi Eikon protagonisti di scene piuttosto particolari, domandandoci se effettivamente tali momenti siano o meno interattivi e, in base a quanto detto da Yoshida, sembra proprio che lo siano, in diverse forme.

Si tratterà di momenti giocabili in tempo reale, ma che assumeranno meccaniche diverse: "Una di queste battaglie funziona in maniera simile a uno shooter 3D, mentre un'altra può ricordare un incontro tra wrestler professionisti", ha spiegato Yoshida, aggiungendo che ci saranno combattimenti titanici che addirittura trasformano un'intera area in un campo di battaglia.

"Dalle meccaniche alle animazioni, passando per il modo in cui sono presentati, ognuno di questi scontri è originale e unico: abbiamo investito parecchio in termini di tempo e risorse affinché fossero delle esperienze uniche. Non riutilizziamo niente, neanche il codice che c'è sotto".

Per il resto, dall'intervista abbiamo anche saputo che il sistema di combattimento guarda a Capcom, PlatinumGames e FromSoftware, e che i membri del party sono controllati dall'intelligenza artificiale.