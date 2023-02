Final Fantasy 16, nuove immagini per il prossimo capitolo della serie Square Enix

Final Fantasy 16 si mostra con una serie di nuove immagini, pubblicate da Square Enix contestualmente alla scadenza di un importante embargo per il gioco, che come saprete sarà disponibile in esclusiva su PS5 a partire dal 22 giugno.

Abbiamo provato Final Fantasy 16 e le nostre sensazioni in merito a questo capitolo sono davvero positive: world building, comparto narrativo, sistema di combattimento e resa visiva sembrano eccellenti, sebbene non manchi qualche aspetto meno chiaro.

Gli scatti mostrano alcuni dei personaggi che troveremo nella campagna, nonché una serie di sequenze di combattimento che si preannunciano spettacolari. Non mancano infine i nemici, alcuni dei quali davvero imponenti e minacciosi.

Final Fantasy 16 si preannuncia più tenebroso rispetto al passato, e non a caso quella che racconta è una storia di tradimento e vendetta. Protagonista dell'avventura è Clive Rosfield, guardiano di suo fratello minore Joshua, che possiede il terribile potere della Fenice.