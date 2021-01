Final Fantasy 7: Square Enix registra i marchi Ever Crisis, The First Soldier e Shinra

Final Fantasy 7 Remake, o qualcosa collegato a questo, potrebbe avere a che fare con una serie di trademark registrati di recente da Square Enix, che sembrano avere a che fare con il gioco in questione come Ever Crisis, The First Soldier e Shinra.

Le registrazioni risalgono a dicembre, con due effettuate il 17 dicembre e una il 22 dello stesso mese, ma sono state rese pubbliche soltanto in queste ore, per questo sono emerse oggi, facendo subito partire delle voci di corridoio sul possibile coinvolgimento con Final Fantasy 7 Remake, forse con la seconda parte attualmente in sviluppo o con uno spin-off.

Nella fattispecie, "Ever Crisis" sembra avere a che fare con gli spin-off di Final Fantasy 7, ovvero Before Crisis: Final Fantasy VII uscito nel 2004 su piattaforme mobile e il noto Crisis Core: Final Fantasy VII uscito nel 2007 su PSP.

"The First Soldier" è una definizione che sembra essere associata a Sephiroth, dunque anche questo trademark pare avere qualcosa a che fare con Final Fantasy 7, infine "Shinra" è il nome della compagnia contro cui gli Avalanche combattono all'inizio del gioco.

Insomma, gli indizi sono estremamente vaghi ma i fan non possono fare a meno di notare i collegamenti evidenti di questi trademark recentemente registrati da Square Enix con Final Fantasy 7 e probabilmente in particolare con Final Fantasy 7 Remake. Considerando che la seconda parte di questo è attualmente in sviluppo, potrebbero emergere ulteriori sorprese al riguardo.