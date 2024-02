Foamstar si aggiorna e introduce una nuova skin gratuita

Toylogic ha pubblicato l'aggiornamento 1.05 (categorizzato come 1.005 in versione PS5) per Foamstar. Si tratta di un update minore, in quanto la patch si occupa solo di aggiungere un nuovo elemento cosmetico e correggere qualche bug.

Prima di tutto, l'update 1.05 di Foamstar aggiunge la Slideboard Skin "We Are FOAMSTARS", un oggetto di celebrazione per il lancio. Il team scrive: "Grazie per esservi uniti alla festa di Foamstar! Tutti i giocatori riceveranno una Slideboard Skin speciale per commemorare il lancio. Potete vedere la skin slideboard "We Are FOAMSTARS" nel menù di personalizzazione".

Per quanto riguarda la correzione dei bug, il team di Foamstar ha risolto un problema per cui in alcune circostanze non era possibile prendere il controllo della papera di gomma. Inoltre, sono stata apportate modifiche ai dati interni in vista del prossimo aggiornamento della Stagione.