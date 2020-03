Fortnite: Acciaio dei campi e Bundle Viaggiatore nel negozio del 4 marzo 2020

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2, nel momento in cui scriviamo, è già disponibile: vediamo tutti i contenuti, i dettagli e i prezzi proposti dagli sviluppatori di Epic Games, dunque, nella giornata di oggi 4 marzo 2020.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi troverete la nuova skin Acciaio dei campi, proposta a 1200 V-buck, un prezzo di 12 euro al cambio; con lei torna anche il Bundle Viaggiatore. Quest'ultima skin, dall'identico prezzo, non solo non si faceva vedere da un po', ma ora possiede anche uno stile aggiuntivo nero, in tema con l'Agenzia e l'oro della Stagione 12. I balletti in evidenza di oggi, infine, sono Pioggia di fuoco, Passo Doppio e Alza il tetto.

Eccovi qui di seguito tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, con rispettivi prezzi. Vi ricordiamo inoltre che i dataminer hanno già trovato tutte le nuove skin dell'Aggiornamento 12.10.

Acciaio dei Campi (Costume) - 1200 V-buck

Bundle Viaggiatore (Costume) - 1200 V-buck

Bronto (Costume) - 1200 V-buck

Razza (Costume) - 1200 V-buck

Rinnegato (Costume) - 800 V-buck

Pioggia di fuoco (Emote) - 500 V-buck

Granaio della battaglia (Copertura) - 300 V-buck

Passo Doppio (Emote) - 500 V-buck

Alza il tetto (Emote) - 200 V-buck