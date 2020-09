Fortnite, decolla da tutte le mani di Sentinel senza toccare il terreno

La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 non propone soltanto le sfide settimanali ogni giovedì, ma anche delle missioni segrete, note presso la community come le Sfide di Wolverine. Si tratta di compiti che ricompensano il giocatore con degli oggetti cosmetici a tema, e che permetteranno nel prossimo futuro di sbloccare la skin del personaggio Marvel. Nel momento in cui scriviamo è possibile completare decolla da tutte le mani di Sentinel senza toccare il terreno.

Per completare la sfida di Fortnite Stagione 4 di Wolverine di questa settimana dovrete dunque recarvi presso il Cimitero dei Sentinel, l'area in cui sono presenti i giganteschi robot distrutti. Le mani di questi colossi permettono di rimbalzare e di rischierare il deltaplano; il vostro compito è quello di saltare di mano in mano senza mai toccare il terreno, altrimenti dovrete ricominciare da capo. Va da sé che la modalità perfetta per cimentarsi in tutto ciò è Rissa a Squadre, dove è presente il respawn.

Esiste in realtà una sequenza precisa che permette di rimbalzare su tutte le mani dei Sentinel senza toccare il terreno: spiegandovelo a parole rischieremmo di fare conclusione, e dunque eccovi un video che vi basterà seguire passo passo. Se avete bisogno di ulteriori consigli non esitate a commentare questo articolo.

Le sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 4 sono inoltre già disponibili per il completamento: le avete già portate a termine?