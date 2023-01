Fortnite tornerà su iOS nel 2023, stando a Tim Sweeney

Il battle royale più famoso del mondo, Fortnite, tornerà sui sistemi iOS nel corso del 2023, almeno stando a quanto scritto da Tim Sweeney su Twitter per festeggiare l'arrivo del nuovo anno.

Il messaggio di Sweeney è davvero stringato, ma poco fraintendibile, visto che dice semplicemente: "Il prossimo anno su iOS". Quindi possiamo prenderla come una conferma del ritorno del gioco sull'App Store? In linea di massima è un ottimo segnale, visto che stiamo parlando pur sempre del CEO di Epic Games e non di un passante qualsiasi, ma la mancanza di dettagli e comunicazioni ufficiali lascia ancora qualche margine di dubbio.

Fortnite è stato rimosso dall'App store dopo che Apple ha accusato Epic Games di aver violato i suoi termini di servizio. In generale l'atto della casa di Cupertino fu una ritorsione per la causa intentatagli dalla casa dell'Unreal Engine con l'accusa di monopolio del mercato delle app dei sistemi iOS.

Che ora la situazione si sia appianata? Probabile, considerando che è passato diverso tempo dai fatti e che di solito a società così grandi non conviene tenere il broncio, visto che va a detrimento degli affari. A questo punto vedremo in che modalità Fortnite tornerà su iOS nel 2023, considerando che già ora è giocabile tramite Xbox Cloud e GeForce Now.