Final Fantasy 9 Remake in arrivo? Kitase promette un grosso annuncio nel 2023 slegato da FF7

Yoshinori Kitase, producer di Final Fantasy 7 Rebirth, ha promesso che Square Enix nel 2023 ha in programma un "grosso annuncio" relativo alla saga di Final Fantasy ma slegato all'universo del settimo capitolo. Potrebbe trattarsi del tanto chiacchierato remake di Final Fantasy 9?

Il 2023 sarà l'anno di Final Fantasy 16 ma anche dell'universo di Final Fantasy 7 con il lancio, salvo imprevisti, di Ever Crisis per mobile e tante novità sul secondo episodio del remake, Final Fantasy 7 Rebirth, previsto per l'inverno a cavallo con il 2024.

Come già riportato in una precedente notizia, Kitase ha promesso novità in arrivo durante il corso del nuovo anno con un messaggio di auguri pubblicato sul sito di Square Enix. Ora grazie a una traduzione più esaustiva offerta da Gematsu, apprendiamo che tra i buoni propositi della compagnia per il 2023 a quanto pare c'è anche "un grosso annuncio" completamente slegato da Final Fantasy 7, di cui ovviamente al momento non può dire nulla. Di seguito il messaggio di Kitase completo, tradotto:

"Final Fantasy 16 è in programma per quest'anno, il che significa che a Yoshi-p (Naoki Yoshida, producer di FF16, ndr) serve il vostro supporto ora più che mai. Fate il tifo per lui mentre dà il meglio di sé".

"Inoltre, lo sviluppo del titolo che sto producendo, Final Fantasy 7 Rebirth, sta prendendo velocità. Sono sicuro che molti di voi starà cercando di immaginare come sono state ricreate alcune delle scene più iconiche del gioco e avremo maggiori dettagli da condividere quando sarà il momento giusto."

"C'è anche un altro grande annuncio non correlato a Final Fantasy 7 di cui non posso ancora dire nulla. Vi assicuriamo che stiamo lavorando sodo per assicurarci che il 2023 sia l'anno più entusiasmante di sempre."

Final Fantasy IX, il cast dei personaggi del gioco

Come ci ricorda Gematsu, un remake di Final Fantasy 9 e una versione rimasterizzata di Final Fantasy Tactics sono apparsi nella lunga lista di giochi rubata dai dati di Nvidia GeForce Now a settembre 2021. Nel caso di Square Enix molti di questi sono stati confermati, come ad esempio Chrono Cross: The Radical Dreamer Edition, Kingdom Hearts 4 e Tactics Ogre: Reborn.

Per quanto riguarda Final Fantasy 9 poi non è la prima volta che si parla di un possibile remake, dato che Square Enix sembrerebbe intenzionata a rilanciare il gioco anche tramite altre operazioni commerciali, come una serie TV animata per bambini. Staremo a vedere, di sicuro un rifacimento del nono capitolo sarebbe a tutti gli effetti un "grosso annuncio".