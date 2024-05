Fortnite x Fallout: un teaser mostra le armature atomiche del crossover

Con la nuova stagione di Forntite arriverà anche una collaborazione con il franchise di Fallout, mai come popolare come ora grazie al traino dell'apprezzatissima serie TV disponibile su Amazon Prime Video. In attesa di conoscerne tutti i dettagli, gli sviluppatori di Epic Games hanno pensato bene di stuzzicare la curiosità dei giocatori con un breve teaser pubblicato su X, che potrete visualizzare nel post qui sotto.

La clip purtroppo dura solo un paio di secondi, ma include alcuni dettagli piuttosto interessanti sulla collaborazione svelata pochi giorni facollaborazione svelata pochi giorni fa. Quello più evidente è rappresentato dalle iconiche armature atomiche della serie Fallout, che a quanto pare saranno disponibili in più colorazioni e varianti. Supponiamo che sia una skin unica, ma che offre la possibilità di scegliere tra più stili tramite l'opzione "modifica stile" dall'armadietto dell'inventario. Tutto questo a patto che le armature T-60 siano un costume e non una sorta di power-up disponibile a tempo limitato che offra ai giocatori vari bonus in partita, come una maggiore resistenza ai danni.