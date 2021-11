Forza Horizon 5 consente la creazione di piloti non binari

Forza Horizon 5 è un gioco che cura moltissimo il lato dell'inclusività, tanto da consentire la creazione di piloti non binari, nonché dotati di arti protesici. Di base l'editor di personaggi permette di selezionare i pronomi desiderati, anche quelli neutri. Si tratta del primo capitolo della serie a prevedere questa opzione.

Molti sono rimasti stupiti che proprio un gioco di corse offra un tale livello di inclusività, ma se vogliamo anche questi dettagli sono uno dei punti di forza del titolo di Playground Games. Del resto si tratta di piccole aggiunte che non tolgono nulla a nessuno, ma che sicuramente faranno felici diverse persone.

L'editor di piloti è il primo step che introduce a Forza Horizon 5. Come prevedibile, consente di personalizzare il proprio avatar come si vuole, a livelli mai visti prima. Per rendere il tutto ancora più inclusivo, è possibile anche aggiungere degli arti artificiali, sia braccia che gambe, in modo che i giocatori possano sbizzarrirsi e, nel caso, non sentirsi esclusi, potendosi replicare nel modo più fedele che sia possibile.

