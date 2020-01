Forza Motorsport 8 per Xbox Series X, il ray tracing farà parte della nuova generazione

Turn 10 parlerà del ray tracing di Forza Motorsport 8 per Xbox Series X alla Game Developers' Conference del 2020, aprendo le danze su quella che sarà una delle caratteristiche chiave della next-gen. A quanto pare lo studio di sviluppo ha lavorato per poter implementare con agilità il ray tracing in tutti i suoi giochi.



Molti ritengono che Forza Motorsport 8 sarà uno dei giochi di lancio di Xbox Series X. Del resto non sarebbe la prima volta che Microsoft punta sulla serie automobilistica di Turn 10 per mostrare i muscoli, visto l'ottimo lavoro sempre fatto con i capitoli precedenti.



Il fatto che Forza Motorsport 8 girerà anche su Xbox One, console su cui è impossibile implementare il ray tracing in tempo reale (a meno di non amare gli slideshow), fa capire che le differenze grafiche tra le due versioni saranno marcatissime. Del resto il ray tracing è caratteristica davvero esosa da implementare, come dimostrano i giochi su PC che lo sfruttano (a patto di avere una scheda video abbastanza capace).