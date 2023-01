Forza Motorsport includerà 20 scenari al lancio, ecco alcune delle location presenti

Forza Motorsport includerà 20 scenari al lancio, con un certo numero di tracciati collocati al loro interno, e Turn 10 ha annunciato alcune delle location che saranno presenti nel gioco, dopo l'approfondimento del Developer_Direct di alcuni giorni fa.

Contestualmente alla lista parziale delle auto di Forza Motorsport, il team di sviluppo ha confermato che nel nuovo episodio della serie corsistica potremo gareggiare sullo sfondo di luoghi iconici come Maple Valley, Laguna Seca e Spa-Francorchamps, ma non mancheranno delle novità.

Alcune sono già state rivelate: Kyalami in Sudafrica, i circuiti di Hakone e Suzuka in Giappone, nonché la leggendaria pista di Silverstone in Inghilterra. In totale saranno cinque i tracciati inediti che avremo modo di affrontare in Forza Motorsport.

Quando? Stando alle parole di Phil Spencer, la data di uscita di Forza Motorsport verrà annunciata in prossimità del lancio, ma girano voci secondo cui la finestra prevista in precedenza, ovverosia quella della primavera del 2023, sia stata spostata.

