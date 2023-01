Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato l'evento Raid Teracristal con Aramrouge e Ceruledge

Armarouge e Ceruledge saranno i protagonisti di uno dei prossimi eventi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto. L'evento inizierà alle 01:00 italiane di venerdì 3 febbraio 2023 e si concluderà alle 00:59 del 5 febbraio.

Stando alle informazioni note al momento, i due Pokémon appariranno nei raid a 4 e 5 stelle. Quale dei due incontrerete dipende dalla vostra versione: chi gioca a Scarlatto si imbatterà in Aramoruge, mentre chi possiede Violetto dovrà vedersela con Ceruledge. Non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma pare che i due Pokémon non avranno un Teratipo speciale fisso.

Rimanendo in tema di eventi Raid Teracristal, da poche ore si è concluso quello con il Greninja con Teratipo Veleno, che tornerà disponibile a partire dal 10 al 12 febbraio. Inoltre, in occasione di San Valentino si svolgerà un altro evento dal 13 al 15 febbraio con protagonista Tandemaus.

Vi ricordiamo che per partecipare agli eventi Raid Teracristal, dovrete collegare il vostro Nintendo Switch a Internet e scaricare gratuitamente le ultime News dal Poképortale, accessibile dal menu di pausa. Per giocare insieme ad altri giocatori è necessario un abbonamento a pagamento Nintendo Switch Online.