Forza Motorsport: nuove immagini mostrano le evoluzioni grafiche del gioco Xbox

È anche vero che, nella maggior parte dei casi, gli screenshot che vengono scelti per i giochi di guida derivano da replay o modalità fotografiche, dunque non sono necessariamente indicativi della qualità grafica durante le fasi di guida, ma è comunque un bel vedere.

In particolare l'applicazione del ray tracing e un maggiore livello di dettaglio riscontrabile in linea di massima.

Peraltro, come abbiamo visto in queste ore, Forza Motorsport dovrebbe presentarsi su Xbox Series X con tre modalità grafiche e la conferma della presenza del ray tracing "in pista", che sembra proprio voler dire durante il gameplay standard, anche se in diverse forme in base alla modalità scelta.

Per il resto, come dimostrato anche nella nostra prova sulle prime ore di gioco di Forza Motorsport, le maggiori evoluzioni percepibili nel nuovo capitolo riguardano forse cose meno appariscenti ma decisamente importanti ai fini del gameplay come intelligenza artificiale e simulazione della fisica.

Ricordiamo che Forza Motorsport sarà disponibile dal 10 ottobre 2023 su PC e Xbox Series X|S.