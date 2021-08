Free Guy: i poster di lancio del film sono tutti a tema videogiochi

Doom

Per festeggiare il lancio nei cinema di Free Guy, l'account Twitter ufficiale del film ha pubblicato alcuni poster completamente a tema videogiochi, realizzati davvero molto bene. I soggetti scelti sono diversi e appartengono a diverse ere della storia del nostro medium. alcuni non faticheranno a riconoscerli tutti, visto che si tratta di titoli molto famosi. Per gli altri vediamo subito l'elenco dei titoli rappresentati.

La copertina ispirata a Doom l'avete già vista in testa alla notizia. Qui di seguito trovate quelle dedicate a Super Mario 64, Street Fighter 2, Grand Theft Auto Vice City, Minecraft, Among Us, Animal Crossing: New Horizons e Mega Man.

Super Mario 64

Minecraft

Among Us

Animal Crossing: New Horizons

Mega Man

Street Fighter 2

GTA: Vice City

Naturalmente il protagonista dei poster è quello del film, ossia il Guy interpretato da Ryan Reynolds, con alcune eccezioni. Per chi fosse interessato, Free Guy si trova già nei cinema. Se non siete ancora convinti, potete andare a guardare il secondo trailer italiano per il film con Ryan Reynolds in stile GTA 5. oppure partecipare all'evento con in palio la skin di Ryan Reynolds palestrato.