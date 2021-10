Genshin Impact cerca di creare una collaborazione con Elon Musk, ma la reazione è pessima

Pare che miHoYo, autore di Genshin Impact, abbia tentato di dare il via a una collaborazione con Elon Musk, fallendo però miseramente. Lo sviluppatore del free to play ha dovuto cancellare il tweet e fingere che nulla fosse successo.

Partiamo però dal principio. In Genshin Impact è presente un personaggio, Ella Musk, il cui nome è direttamente basato su quello di Elon Musk. Si tratta di una studiosa e ricercatrice. Non è strano che giochi orientali utilizzino i nomi di figure note occidentali per i propri personaggi, ma è meno tipico in occidente. Tutto questo però era solo l'inizio, in quanto miHoYo ha deciso di dare il via a una campagna Twitter usando il personaggio di Ella Musk.

La richiesta di miHoYo era di ottenere un certo numero di follower. Arrivati a 1 milione, l'account di Genshin Impact avrebbe seguito su Twitter Elon Musk. A 3 milioni avrebbero invitato l'uomo a giocare in streaming al free to play. A 5 milioni, il CEO avrebbe invitato Elon Musk a visitare il quartier generale di miHoYo. Il pubblico ha però reagito negativamente a questa iniziativa. Molti non sono esattamente fan di Elon Musk.

La reazione è stata talmente pessima che miHoYo ha dovuto cancellare il tweet. Potete vederne una prova dell'esistenza di quest'ultimo qui sotto.

Il tweet cancellato di Genshin Impact

Parlando sempre di Genshin Impact, sapevate che ha prodotto ricavi per più di 2 miliardi di dollari in un anno.