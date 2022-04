Genshin Impact: date e dettagli del rerun del banner di Ayaka e gli eventi in arrivo

La scaletta di Genshin Impact è come al solito puntuale come un orologio svizzero, il che significa che ci stiamo avvicinando alla seconda metà del ciclo vitale dell'Update 2.6. miHoYo ha annunciato date e dettagli degli eventi in arrivo nella seconda metà di aprile e inizio maggio, nonché del rerun del banner di Kamisato Ayaka e delle armi.

Il banner "The Heron's Court" sarà disponibile dalle 18:00 del 19 aprile fino alle 14:59 di 10 maggio 2022, sostituendo quello con protagonista Kamisato Ayato attualmente disponibile. I personaggi in primo piano, dunque con maggiore probabilità di essere ottenuti, sono Kamisato Ayaka, Sayu, Rosaria e Razor. Stessa tempistiche per la nuova versione dell'Epitome Invocation, che includerà la spada "Mistplitter Reforged" e la claymore "Unforged".

Per quanto riguarda gli eventi in programma per la seconda metà della versione 2.6 di Genshin Impact, dal 21 aprile al 5 maggio si svolgerà "Vibro-Crystal Research", accessibile da tutti i giocatori con Adventure Rank di 28 o superiore e che hanno completato la quest "Rite of Parting" del "Chapter I: Act III - A New Star Approaches". Durante l'evento dovremo aiutare un ricercatore di Fontaine che è venuto a Liyue per studiare delle gemme conosciute come "Vibro-Crystals". Completando le attività, che includono principalmente sfide di combattimento, riceverete Primogems, Hero's Wit, Mora e materiali per il potenziamento delle armi.

Dal 28 aprile a 5 maggio, invece, tornerà l'evento "Ley Line Overflow" e sarà disponibile per tutti i giocatori di Genshin Impact senza requisiti di sorta. Durante il suo corso otterrete il doppio delle ricompense dai Blossom of Wealth e dai Blossom of Revelation (attività che elargiscono materiali per aumentare l'esperienza o Mora) per tre volte al giorno fino al termine dell'evento.

Vi ricordiamo inoltre che è attualmente in corso l'evento Hues of the Violet Garden di Genshin Impact, con in palio Primogem e un personaggio gratis.