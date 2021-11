Genshin Impact: video gameplay presenta le abilità di Thoma

A breve Thoma debutterà su Genshin Impact come nuovo personaggio giocabile. Per l'occasione miHoYo ha pubblicato un nuovo video gameplay che presenta le abilità di combattimento e non solo della new entry.

Il filmato offre una panoramica sul background del personaggio e il suo coinvolgimento finora nella trama di Genshin Impact. In seguito offre una panoramica delle sue abilità di combattimento. Thoma utilizza l'elemento Pyro e combatte con le polearm ed è un combattente quattro stelle, il che significa che non sarà poi così difficile da ottenere nel nuovo banner.

La sua Elemental Skill consiste in un calcio volante rapido che infligge danni fuoco ad area e crea la "Blazing Barrier", una barriera infuocata che assorbe i danni in base agli HP massimi del personaggio. L'Elemental Burst, oltre a infliggere ingenti danni Pyro, attiva un bonus passivo che dona al personaggio attivo la sopracitata "Blazing Barrier" e inoltre causa danni AoE portando a segno attacchi standard. Thoma ha anche un talento passivo grazie al quale talvolta può pescare due pesci in un colpo solo.

Thoma sarà disponibile su Genshin Impact a partire dalle 18:00 di oggi, martedì 2 novembre, nel banner "Moment of Bloom" di cui è uno dei personaggi in evidenza, quindi con maggiori probabilità di essere ottenuti, assieme a Hu Tao (cinque stelle), Sayu e Dona (entrambe quattro stelle). Allo stesso modo si aggiornerà anche il banner Epitome Invocation con nuove armi, mentre tra pochi giorni arriverà il nuovo evento Shadow of the Ancients.