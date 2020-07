God of War: "Kratos indossa la mascherina" è il messaggio per sensibilizzare al coronavirus

Mentre in Italia stiamo, si spera, uscendo dall'emergenza, negli USA la diffusione del coronavirus ha ancora proporzioni drammatiche. Per sensibilizzare i fan ai pericoli della pandemia, Cory Barlog, il director di God of War, ha detto su Twitter che "Kratos indossa la mascherina e ama proteggere gli altri".

Sembra un messaggio ironico e di poca importanza, ma visto come stanno andando le cose negli Stati Uniti ogni piccolo aiuto è fondamentale. Nonostante siano passati mesi dall'inizio dell'epidemia, la confusione e il lassismo col quale è stata gestita l'emergenza hanno fatto sì che negli USA si stia registrando un nuovo picco di casi da COVID-19 in questi giorni.

In risposta ad un tweet che sostiene che Kratos è risultato negativo al test per il Coronavirus, Cory Barlog, sempre molto attivo sul social e sensibile alle problematiche sociali, ha risposto che è una cosa normale, "perché Kratos non ha problemi ad indossare una maschera per proteggere gli altri. E non gli dispiace, lo fa per essere migliore."

I riferimenti alla storia dell'ultimo God of War non sono assolutamente casuali e sono perfetti per creare un parallelo col la storia attuale. Basterà questo esempio a convincere qualcuno ad indossare la mascherina?