God of War Ragnarok: i combattimenti saranno più violenti e brutali del predecessore

Mihir Sheth, il combat designer di God of War Ragnarok, ha svelato in un'intervista che il nuovo gioco di Santa Monica presenterà combattimenti più violenti e brutali rispetto al predecessore del 2018, in tal senso avvicinandosi maggiormente ai capitoli della trilogia originale e quelli usciti su PSP.

"Abbiamo aumentato il livello della brutalità in maniera considerevole in God of War Ragnarok", ha detto Sheth in un'intervista con Vandal.

"Nel God of War del 2018, quando ottieni le Lame del Caos non hai molte opportunità di vedere queste armi fare le cose viste nei God of War classici. Il modo in cui eliminavi i nemici con queste armi era davvero brutale e volevamo che questo aspetto tornasse con God of War Ragnarok, quindi il sistema di combattimento che permette di stordire i nemici e afferrarli con R3 per giustiziarli ora è molto più brutale e Kratos usa molto di più il Leviatano e le Lame del Caos per eseguire queste esecuzioni".

Sheth ha inoltre detto che il team di Santa Monica si è impegnato per creare una maggiore varietà di nemici e boss per God of War Ragnarok, dato che nella prima parte molte idee non erano state implementate.

God of War: Ragnarok, uno dei nuovi nemici introdotti nel sequel

Successivamente il combat designer ha parlato del Thor di God of War: Ragnarok e di come Santa Monica ha ricreato questa figura mitologica per adattarsi al contesto della serie.

"Quando abbiamo realizzato i personaggi ci siamo ispirati alla mitologia, ma alla fine, questa è la nostra versione della mitologia norrena", ha detto Sheth. "Quando creiamo i personaggi, vogliamo costruire una storia per loro e dargli una certa profondità. Ci sono dei motivi per cui i personaggi sono come sono."

"Nel caso di Thor, è un dio nordico molto meschino a cui piacere combattere, quindi volevamo sviluppare un personaggio del genere che si adattasse all'universo di God of War. È un po' diverso da quello che potresti aspettarti, giusto? Penso che abbia sorpreso molti giocatori. Può sembrare un po' più goffo di quanto ti aspetteresti, ma c'è qualcosa di inquietante in lui e può essere decisamente spaventoso quando deve esserlo. "Hey, ama combattere e bere, quindi questi sono i motivi per cui Thor è così."

"Questo accade con ogni personaggio e quando Kratos interagisce con loro riesci a capirlo meglio, anche grazie al rapporto che ha con loro e le storie che si creano. Alla fine ci ispiriamo alla mitologia per creare i nostri personaggi, ma diamo loro anche la nostra impronta personale aggiungendo un ulteriore livello di profondità."

God of War: Ragnarok sarà disponibile per PS5 e PS4 a partire dal 9 novembre 2022. In attesa del termine dell'embargo delle recensioni, ecco il nostro Provato di God of War Ragnarok.