God of War Ragnarok: l'update 3.02 per PS4 e PS5 è disponibile

God of War Ragnarok si aggiorna ancora una volta, anche se non si tratta del grande update che tutti aspettano. Ricordiamo infatti che è in arrivo una modalità Nuovo Gioco +, ma non è ancora il momento: questa patch, la 3.02 per PS4 e PlayStation 5, serve unicamente a correggere un problema del gioco, anche se non del tutto.

Secondo quanto indicato dalla patch note ufficiale, l'aggiornamento 3.02 di God of War Ragnarok per PS4 e PlayStation 5 si occupa di "fornire una correzione parziale a un problema che causava la comparsa incorretta di alcuni avversari".

Non si tratta quindi di nulla di massiccio, ma è sempre buona cosa che gli sviluppatori supportino il gioco e correggano i problemi, anche se questa volta pare che il tutto sia più complicato del previsto. Supponiamo che tra non molto arriverà una nuova patch che metta fine definitivamente al problema suddetto. Dopodiché, dovrebbe arrivare il momento dell'aggiornamento del Nuovo Gioco + di God of War Ragnarok.

Il periodo di arrivo è "primavera 2023", quindi dovremo attendere ancora almeno un paio di mesi. Nuovi dettagli sono comunque in arrivo prima dell'uscita, quindi avremo modo di scoprire che tipo di progressi potremo portare nella successiva partita di God of War Ragnarok.

In attesa di novità, se avete già giocato a God of War e non temete spoiler, ecco un video di un giocatore che uccide un noto boss in 11 secondi al livello di difficoltà più alto.