Google scopre una backdoor su oltre un milione di dispositivi Android: ecco cos'è successo

Una backdoor nascosta in oltre un milione e 300 mila dispositivi Android avrebbe permesso a un produttore cinese di trasformarli in strumenti per attività informatiche illecite, senza che i proprietari ne fossero consapevoli. A individuare e smantellare l'infrastruttura è stata Google, che ha attribuito la responsabilità a Videostrong Technology Co., società con sede a Shenzhen, in Cina.

L'azienda avrebbe integrato il codice malevolo direttamente nei dispositivi commercializzati con diversi marchi, sfruttandoli per frodi pubblicitarie, sottrazione di dati e instradamento di traffico di rete non autorizzato. Google ha dichiarato di aver interrotto i rapporti con il produttore, che non potrà più realizzare o vendere dispositivi Android certificati né fornire software destinato a questi prodotti.