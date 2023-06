Gothic 1 Remake: immagine presenta i nuovi Scheletri maghi, decisamente inquietanti

Creature inquietanti

L'artwork dei nuovi scheletri maghi

La descrizione ufficiale dell'artwork ci ricorda i luoghi più infestati dagli scheletri maghi: la torre della nebbia e il labirinto di catacombe sotto il castello delle miniere.

Chi ha giocato il primo Gothic, ricorderà la forza di questi nemici, non altro che degli stregoni defunti cui il potere di Beliar ha ridato la vita. O qualcosa che le somiglia. Non molto resistenti agli attacchi corpo a corpo, di solito non girano da soli, ma vengono accompagnati da gruppi di scheletri guerrieri, che li proteggono e gli danno il tempo di lanciare i loro terribili incantesimi.

Tra i loro poteri, quello di evocare dei nuovi scheletri guerrieri, che rende particolarmente urgente la loro eliminazione, se non ci si vuole ritrovare tra i piedi tutti i nemici eliminati pochi attimi prima. Meglio evitare anche le lance di ghiaccio, che possono bloccare il protagonista per alcuni secondi.

Dopo la gioia di avervi mostrato i nuovi scheletri maghi, non possiamo che ricordarvi che Gothic 1 Remake è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. Il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale e non è stato ancora mostrato nella sua forma semidefinitiva. Il team di sviluppo ha comunque continuato ad aggiornare via Steam sullo stato dei lavori, per la gioia di chi lo aspetta con trepidazione.