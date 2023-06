Pokémon Scarlatto e Violetto: un Arcanine cromatico in regalo con un codice promozionale

Per festeggiare i Campionati Internazionali Pokémon del Nord America, The Pokémon Company ha deciso di regalare uno speciale Arcanine cromatico a tutti i giocatori in possesso di Pokémon Scarlatto e Violetto tramite un codice promozionale. Ma solo per poco tempo, dunque approfittatene finché siete in tempo.

Potrete infatti riscattare questo esemplare tramite il codice "PAULEU1CW1N" (senza le virgolette) che sarà valido fino a lunedì 3 luglio. Per farlo dovrete accedere alla funzione Dono Segreto di Pokémon Scarlatto e Violetto.

L'Arcanine cromatico in questione sarà al Liv. 50, avrà una natura Decisa e il teratipo Erba. È in possesso dello strumento Visierantisabbia e conosce le mosse Fuococarica, Fuocofatuo, Protezione ed Extrarapido. Possiede l'abilità Prepotenza. Questo specifico esemplare è stato utilizzato da Paul Chua per ottenere la sua vittoria ai Campionati Internazionali Europei Pokémon.