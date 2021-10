GTA 6: Dr. Dre starebbe lavorando alla colonna sonora, secondo Snoop Dogg

Sembra incredibile ma pare proprio che una delle indiscrezioni più verosimili su GTA 6 sia arrivata nientemeno che da Snoop Dogg. Stando all'artista, il rapper Dr. Dre starebbe lavorando alla colonna sonora del nuovo GTA.

La dichiarazione è arrivata a bruciapelo in un'intervista con Rolling Stone, in cui Snoop Dog ha raccontato prima che Dr. Dre sta lavorando a della nuova musica, per poi specificare che non sta componendo un nuovo album, ma la colonna sonora del nuovo GTA.

Dr. Dre in foto

Snoop Dogg: "So che è in studio e so che sta facendo della grandissima cazzo di musica. E parte della sua musica è collegata al GTA che sta per arrivare. Quindi credo che la sua musica sarà pubblicata in questo modo, tramite il nuovo GTA."

Contattata da Rolling Stone, Rockstar Games non ha voluto commentare le parole di Snoop Dogg. Quindi non ha né confermato, né smentito la notizia, come al suo solito. Anche Dr. Dre e i suoi rappresentanti non hanno commentato. Probabilmente, nel caso in cui il rapper stesse effettivamente lavorando a GTA 6, potrebbe essere tenuto alla riservatezza sul progetto, quindi è naturale che non abbia detto niente.

Per il resto, GTA 6 rimane un grosso mistero. Tutti sanno che è in sviluppo, le voci di corridoio in merito sono innumerevoli, ma finora di ufficiale si sa praticamente nulla.