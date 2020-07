GTA 6 in realtà virtuale? Rockstar Games sta facendo sviluppare un nuovo progetto

GTA 6 potrebbe avere una modalità in realtà virtuale, oppure la stessa feature potrebbe comparire nella remaster di Grand Theft Auto V in uscita su PS5 e Xbox Series X. O magari c'è un altro progetto in ballo.

Sembra infatti che Rockstar Games abbia affidato allo studio di L.A. Noire: The VR Case Files la realizzazione di un'esperienza tripla A open world giocabile indossando un visore VR: lo rivela un post pubblicato su LinkedIn dal team in questione.

"Dopo aver completato L.A. Noire: The VR Case Files, accolto molto bene dalla critica, ci stiamo preparando a un nuovo progetto, un titolo tripla A a base open world in VR per Rockstar Games", recita il post.

"Il 2020 segna il nostro settimo anno di collaborazione esclusiva con Rockstar Games a Sydney e siamo entusiasti di poter lavorare un progetto così importante."

"Stiamo cercando una serie di persone per il nostro studio di Sydney, fra cui programmatori senior, engine programmer, designer e animatori: se siete interessati a una di queste posizioni, vi preghiamo di contattarci."