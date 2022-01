GTA 6 sarà l’unico nuovo gioco Rockstar Games per questa generazione, per un insider

Rockstar Games nel corso dell'attuale generazione videoludica pubblicherà un solo nuovo gioco, escludendo quindi eventuali remaster e remake, ovvero GTA 6. Questo perlomeno è quanto afferma l'insider AccountNGT.

Il gola profonda, che in passato si è distinto per alcune soffiate rivelatesi molto precise su Star Wars Eclipse, in risposta alla domanda "quanti giochi ci possiamo aspettare da Rockstar in questa generazione" posta da un follower ha risposto "se parliamo di nuovi giochi, allora penso che verrà pubblicato solo GTA 6".

Una stima pessimistica, ma che in realtà potrebbe essere molto sensata, considerando il lunghissimo periodo di gestazione tipico delle opere di Rockstar Games. Tra l'altro non sarebbe neppure una novità: durante la generazione PS4 e Xbox One, l'unico nuovo gioco pubblicato dalla casa di sviluppo è stato Red Dead Redemption 2.

Sempre AccountNGT di recente ha affermato che Rockstar Games potrebbe annunciare una patch per PS5 di Red Dead Redemption 2 e il remake del primo capitolo. Per quanto riguarda GTA 6, un insider potrebbe aver svelato il possibile anno di uscita.